В Україну повернуться снігопади, а також сильні морози, коли температура опускається нижче -20 градусів

Таким прогнозом на середу, 17 лютого, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що по всій країні очікуються низькі температури і мінлива хмарність.

Опади у вигляді снігопадів очікуються в західних областях. При цьому, синоптики відзначають, що сніг в регіоні йтиме і вдень, і вночі. Температура вночі опуститься до -10...-12 градусів, проте вдень повітря прогріється до 0...-3. Помітно теплішою погода буде в Ужгороді, де нічні морози не перевищать позначки в -4...-6 градусів, а вдень і зовсім очікується від -1 до +1 градуса.

Найхолодніше буде в північних областях. Там вночі температура опуститься до -17...-23 градусів, а вдень очікується від 7 до 11 градусів морозу.

На Сході також буде морозно: вночі стовпчики термометрів покажуть від -17 до -19 градусів, а вдень очікується від -7 до -9.

У південних областях буде трохи тепліше: вночі там очікується від -10 до -12 градусів, а вдень – від -1 до -3.

У Києві вночі температура опуститься до -16...-18 градусів, а вдень очікується від -6 до -8 градусів. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.

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