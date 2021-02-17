В Україну повернуться снігопади, а також сильні морози, коли температура опускається нижче -20 градусів
Таким прогнозом на середу, 17 лютого, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що по всій країні очікуються низькі температури і мінлива хмарність.
Опади у вигляді снігопадів очікуються в західних областях. При цьому, синоптики відзначають, що сніг в регіоні йтиме і вдень, і вночі. Температура вночі опуститься до -10...-12 градусів, проте вдень повітря прогріється до 0...-3. Помітно теплішою погода буде в Ужгороді, де нічні морози не перевищать позначки в -4...-6 градусів, а вдень і зовсім очікується від -1 до +1 градуса.
Найхолодніше буде в північних областях. Там вночі температура опуститься до -17...-23 градусів, а вдень очікується від 7 до 11 градусів морозу.
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На Сході також буде морозно: вночі стовпчики термометрів покажуть від -17 до -19 градусів, а вдень очікується від -7 до -9.
У південних областях буде трохи тепліше: вночі там очікується від -10 до -12 градусів, а вдень – від -1 до -3.
У Києві вночі температура опуститься до -16...-18 градусів, а вдень очікується від -6 до -8 градусів. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.
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