Обличчя Кароль, Каменських і Пугачової без макіяжу і фотошопу показали в мережі
Настя Каменських іноді виходить на публіку без макіяжу і обличчя її "відпочиває".
Алла Пугачова, яка вже в похилому віці також іноді ділитися своїми фото без косметики в соцмережах.
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У Тіни Кароль шкіра без макіяжу, сяє здоров'ям, обличчя без косметики у співачки виглядає бездоганно.
Варто відзначити, що 71-річна Алла Пугачова знає, як потрібно дивувати своїх фанатів
Нове фото з'явилося в фанатському Instagram-акаунті, який присвячений російській Примадонні.
Так, помолоділа Алла Пугачова засвітилася в компанії колишнього коханого Олександра Буйнова, з яким у Примадонни був службовий роман.
Найцікавіше, що примадонна для зустрічі з Буйновим підібрала занадто відвертий наряд, в якому у неї були оголені плечі.
Також Пугачова одягла обтягуючі лосини, щоб зробити акцент на своїх худеньких ногах. А поруч з Аллою Пугачовою стоїть її чоловік шоумен Максим Галкін, який ніжно її обіймає на тлі новорічної ялинки.
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