Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала відео зі свого приватного літака

"Суперзірка" показала, як вирушає в дорогу, пише Politeka.net. Відповідне відео красуня опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах спокуслива артистка постала в спортивних худі і штанях. Співачка одягла також куртку, а на голову натягнула капюшон, з-під якого виставилися красиві локони.

В руках Світлана тримала сумку. Вона поглядала в камеру, посміхаючись, і підспівувала пісні, що грає на тлі.

У такому вигляді знаменитість заходила на борт свого приватного літака, трохи "побешкетувавши" вже на борту.

"Полетіла на концерт🙊", - підписала відео співачка.

Всього за 20 хвилин пост зібрав майже 50 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Удачі, Світлано Сергіївно ❤️🙌", " холодно?🙈 ", "Чекаємо, коли ви на концерти по Росії почнете літати❤️🙌", " усміхнена, ЛобоДушечка👻 😘 😘 обожнюююю, коли у вас такий Муд)"," як же хочеться на ваш концерт! 😍 ❤ ️ ", "гарного концерту!🙌🏼❤️ дуже хочеться до вас, щоб стало жарко від вашої шаленої енергії, а то вже дуже набрид цей холод.. 😬 ", "Хорошого польоту. Шикарного виступу👏 😍", "купила літак і полетіла на концерт😂 😂 😂 😂", " ви ж тільки що приїхали до дітей... я реально починаю вірити, що Вас кілька...", "Приємного польоту і м'якої посадки! Класного концерту❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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