Популярна українська виконавиця Мішель Андраде показала в сторі новий склад " ВІА Гри"

Мішель Андраде-українсько-болівійська співачка, яка досить швидко набирає популярність і любить дивувати образами у себе на сторінці в Instagram. Екзотична зовнішність і приємний голос принесли молодій красуні славу і популярність в цілому досить швидко.

Нещодавно артистка також засвітилася в компанії подруг, з якими добре провела час, на честь чого і було зроблено невелике відео перед дзеркалом. Свою зустріч і пам'ятні кадри дівчина позначила жартома як «новий склад ВІА Гри».

Відзначимо, що Андраде планує реалізуватися не тільки як співачка. Дівчина Уде встигла побувати в ролі телеведучої, актриси, танцівниці і тд. Також Мішель виконала роль Лари в серіалі «служниці» і була учасницею шоу «Танці з зірками».

Як видно, навіть в простих образах Мішель може похвалитися витонченою фігурою і завжди прагне підкреслити її оригінальними нарядами.

Відзначимо, Мішель успішно будує кар'єру співачки в українському шоубізі, однак про роль ведучої, та ще й з таким напарником як Позитив, давно мріяла.

Тепер у фанатів з'явилося багато тем для обговорень, в тому числі, що Мішель відвезла позитиву подалі від його колишньої напарниці по групі Наді Дорофєєвої.

"Ого, не знали", " Ви так добре виглядаєте🔥", "найкрасивіша пара", "Позитив тепер каламутить з малою", " Тільки-но дивувалися 😍 такий хороший, теплий випуск 😍 😍 😍 дуже сподобалося❤️", "классссс дуже круто 😍 мішелька, ти мега крута! Обожнюю Болівію)", "Вже дивлюся нереально❤️🔥🔥😍😍", "😮Ух ти!", "Круто бачив прем'єру вашого тревел шоу воно було нереально крутим🔥 🔥 🔥", - написали шанувальники знаменитості.

Нагадаємо, що баловниця Астаф'єва зняла підопічну Потапа Андраде в роздягальні: "є за що потриматися..."

Раніше на сайті Politeka розповідали, еокалічений Позитив з закривавленим обличчям налякав своїм виглядом: "Леха, ти знову чи що..."

Politeka писала, що соковита Дорофєєва в корсеті солодко зігнулася, заговоривши про безсонні ночі: "це страждання..."