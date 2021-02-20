Танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками 2019" Євген Кот, який брав участь з "холостячкою" Ксенією Мішиною, поділився з шанувальниками новим пікантним фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кота у соцмережі.
Так, в акаунті танцюриста з'явилось фото, на якому він позує, певно, у гримерці, біля дзеркала з яскравими лампочками.
При цьому Євген широко посміхається і стоїть в одних плавках та білому халаті, яки він залишив розкритим, тож на фото можна роздивитись спортивну статуру Кота.
Він зазначив, що йому завжди хочеться бути в такому ж настрої, як на цій світлині.
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"Хочеться завжди бути в настрої, як на фото! На кого впливає зміна погоди? Чи змінюється у Вас настрій?" - написав він.
В коментарях фоловери танцюриста оцінили нове фото та засипали його компліментами.
"Красунчик", "Вау", "Який гарний", "Прекрасний", "Так, ти правий", - пишуть у коментарях.
Як відомо, Женя Кот народився у 1988 році у Херсоні. Він брав участь в проєкті "Танці з зірками" в різних сезонах зі співачками Мішель Андраде і Надею Дорофеєвої.
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