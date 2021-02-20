Танцор и победитель шоу "Танцы со звездами 2019" Евгений Кот, участвовавший с "холостячкой" Ксенией Мишиной, поделился с поклонниками новым пикантным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кота в соцсети.

Так, в аккаунте танцора появилось фото, на котором он позирует, вероятно, в гримерке, у зеркала с яркими лампочками.

При этом Евгений широко улыбается и стоит в одних плавках и в белом халате, который он оставил раскрытым, поэтому на фото можно разглядеть спортивное телосложение Кота.

Он отметил, что ему всегда хочется быть в таком же настроении, как на этой фотографии.

"Хочется всегда быть в настроении, как на фото! На кого влияет смена погоды? Меняется ли у Вас настроение?" - написал он.

В комментариях фолловеры танцора оценили новое фото и засыпали его комплиментами.

"Красавчик", "Вау! Какой красивый", "Прекрасный", "Да, ты прав", - пишут в комментариях.

Как известно, Женя Кот родился в 1988 году в Херсоне. Он участвовал в проекте "Танцы со звездами" в разных сезонах с певицами Мишель Андраде и Надей Дорофеевой.

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