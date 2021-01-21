Юлія Саніна з "Танців з зірками" привітала свого колегу зі святом

Поки солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна знаходиться в Колумбії, їй доводиться спілкуватися з близькими і друзями за допомогою телефону. У своєму акаунті в Instagram співачка привітала бас-гітариста групи зі святом, пише Politeka.net.

На своїй сторінці Юлія Саніна опублікувала красивий знімок, на якому був зображений бас-гітарист групи The Hardkiss Клим Лисюк. Він позував, стоячи біля легкомоторного літака. Басист групи склав руки на грудях і відвів погляд кудись вдалину, а позаду нього простилалося величезне жовте поле. Видно, що фото було зроблено в теплу пору року, оскільки на ньому була надіта легка шкіряна куртка з джинсовими вставками.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Юлія Саніна (@the_hardkiss)

Юлія Саніна підписала свою публікацію теплими словами" Братик, з Днем Народження", і додала ЕМОДЖІ у вигляді традиційної для рокерів"кози".

До привітань приєднався і чоловік Юлії Саніної, а також продюсер групи Валерій Бебко.

"З днюхою, красунчик", - привітав він музиканта.

Не відстали від зірок і їх віддані шанувальники, які писали в коментарях теплі слова і вітали іменинника.

Крім того, Саніна додала в сторіс кліп групи на пісню "Все було так", яка зібрала на платформі YouTube 2 мільйони переглядів.

Нагадаємо, що зовсім недавно солістка The Hardkiss Юлія Саніна підбила підсумки минулого 2020 року і перерахувала всі головні досягнення і успіхи. Вона створила колаж і знімків, на яких була зображена зі своєю групою і чоловіком, а також похвалилася численними нагородами. Співачка назвала 2020 рік найдивнішим у своєму житті та повідомила, що у 2021 році сподівається досягти набагато більшого.

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