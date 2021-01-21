Юлия Санина из "Танців з зірками" поздравила своего коллегу с праздником

Пока солистка группы The Hardkiss Юлия Санина находится в Колумбии, ей приходится общаться с близкими и друзьями с помощью телефона. В своем аккаунте в Instagram певица поздравила басс-гитариста группы с праздником, пишет Politeka.net.

На своей странице Юлия Санина опубликовала красивый снимок, на котором был изображен басс-гитарист группы The Hardkiss Клим Лысюк. Он позировал, стоя около легкомоторного самолета. Басист группы сложил руки на груди и отвел взгляд куда-то вдаль, а позади него простилалось огромное желтеющее поле. Видно, что фото было сделано в теплое время года, так как на нем была надета легкая кожаная куртка с джинсовыми вставками.

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Юлия Санина подписала свою публикацию теплыми словами "Братик, с Днем Рождения", и добавила эмоджи в виде традиционной для рокеров "козы".

К поздравлениям присоединился и супруг Юлии Саниной, а также продюсер группы Валерий Бебко.

"С Днюхой, красавчик",- поздравил он музыканта.

Не отстали от звезд и их преданные поклонники, которые писали в комментариях теплые слова и поздравляли именинника.

Кроме того, Санина добавила в сторис клип группы на песню "Все было так", которая собрала на платформе YouTube 2 миллиона просмотров.

Напомним, что совсем недавно солистка The Hardkiss Юлия Санина подвела итоги прошедшего 2020 года и перечислила все главные достижения и успехи. Она создала коллаж и снимков, на которых была запечатлена со своей группой и мужем, а также похвасталась многочисленными наградами. Певица назвала 2020 год самым странным в своей жизни и сообщила, что в 2021 году надеется достигнуть намного большего.

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