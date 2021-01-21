Українська прима-балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар засвітила апетитні форми в Instagram чоловіка
Як пише Politeka.net, у себе в соцмережах чоловік Катерини, артист балету Олександр Стоянов опублікував фото зі своєю королевою. Як відомо, зараз зіркова сім'я відпочиває на Мальдівах, звідки діляться неймовірно красивими знімками.
На фото, якими поділився Стоянов, мініатюрна Катя стояла по стегна у воді. На ній був надітий дуже маленький купальник, який ледь прикрив найважливіше. Зазвичай під елегантними сукнями красуні важко розгледіти фігуру зірки. На свіжих кадрах вона показала її у всій красі.
Стоянов тримав красуню-дружину за руку, поки вона позувала на тлі блакитної води.
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"Іди обійму..",- підписав фото чоловік Катерини.
Чоловік явно залишився задоволений зовнішнім виглядом балерини.
У коментарях залишили кілька відгуків зірковій парі.
"Ну, тепер вірю))", "Вау", "приголомшливо", "це любов", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Кухар похвалилася добіркою найяскравіших фото з Мальдів. Балерина розмістила у себе в сторіс яскравий колаж з фотографіями. Видно, що артистка по-справжньому насолоджується відпочинком.
Нагадаємо, що пристрасний чоловік Кухар з "Танців з зірками" в одних трусах притиснув дружину до себе: «ти подарувала мені рай».
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" в ніжному бікіні показала, як розважається на райських островах:" йду назустріч...".
Також Politeka писала, що чоловік Кухар Стоянов приголомшив одкровенням поруч з дружиною-красунею в бікіні: «так ніколи і не пощастить...».