Дружина продюсера "Квартал 95" актриса Анна Саліванчук розповіла, в чому полягає секрет успіху.

Про це Ганна Саліванчук розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Українська актриса Анна Саліванчук стала знаменитою після фільму «Три сестри». Багато глядачів пам'ятають її ролі і в інших стрічках:» Повернення Мухтара«,» Свати«,»Віра, Надія, Любов".

У Анни Саліванчук професійна освіта. Адже в 2006 році зірка закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення. У тому ж році стала працювати в знаменитому київському Театрі на Подолі.

Зі своїм фанатами Анна звикла ділитися роздумами про різні хвилюючі її моменти. Так, нещодавно актриса поділилася цікавими фактами, що стосуються людської пам'яті.

Багато хто підозрював про те, що діти від 5 до 7 років пам'ятають 60% інформації. Однак вже до 9-ти років вони зможуть згадати тільки 40%.

За словами Анни, також є кращий вік для запам'ятовування Імен та осіб. звичайні люди починають забувати особи після 30 років, а Імена після 20. Але це не є приводом впасти в зневіру, є способи, завдяки яким можна відновити процеси запам'ятовування.

У цьому будь-якій людині зможе допомогти спорт, незвичний шрифт в підручнику або закриті на секунду очі.

У своєму мікроблозі знаменитість наводить ще ряд фактів, які сподобалися передплатникам.

Пост супроводжують кадри, що показують відмінну фігуру Анни. Можна відзначити, що красуня має чудові форми.

Шанувальники зізналися, що не знали багатьох фактів, а також захоплювалися красою актриси.

Нагадавши, Анна Саліванчук вибрала чорну білизну і побешкетувала, на спині зручніше.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Кварталу 95" позбулася ліфчика і показала все.

Також Politeka писала, Анна Саліванчук розповіла про переваги чоловіка, виявляється, віддає перевагу пишним формам.