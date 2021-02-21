Відома модель Кендалл Дженнер породолжает дивувати стрункими формами на зйомках

Популярна модель з видатною зовнішністю не боїться показувати фігуру. Дівчина впевнена в собі і легко відчуває себе перед камерою. За час своєї роботи модель не раз "обійшла" подіуми мало не всіх існуючих відомих модних брендів. Як видно в ролику, дівчина дуже впевнена в собі.

Також Кендалл часто знімається для модних глянців і показує досить суперечливі образи. На відміну від своїх сестер Кайлі Дженнер і Кім, Хлої і Кортні Кардашьян, які приховують секрети схуднення і догляду за собою, дівчина нічого не ховає і з легкістю говорить про себе.

Кендалл багато разів розповідала, що у неї жирна і схильна до акне шкіра. Вона дуже довго боролася з висипаннями, тому навіть зараз дотримується певного режиму. Вона вважає за необхідне вмивати обличчя вранці і ввечері. Також вона не торкається руками обличчя весь день, щоб не запалювати шкіру і не забруднювати її.

Дівчина приймає пробіотики, щоб уникати висипань. Що стосується спорту, то модель любить, на подив, добре потіти під час заняття.

"Я відчуваю, що я отримую кращі результати від тренування, коли сильно потію. Тому гаряча йога, безумовно, є моєю нав'язливою ідеєю на даний момент», - говорила раніше Кендалл.

Раніше також зірка здалася в прозорій сукні і без ліфа. Дівчина одягла тільки "невидимі" трусики, які не відразу і помітиш. Кендалл не бентежилася такої відкритості і хвалилася бездоганною фігурою.

"Вона найкраща!", "Така чудова"," це плаття вогонь"," потрібна невідредагована версія"," нуль, противно", " 10. Один з улюблених образів від Кендалл"," як вдало зігнулася"; " Краща з кращих !!! Супер модель. Краща модель на світі!", "Чому вона анорексичка".

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