Известная модель Кендалл Дженнер породолжает удивлять стройными формами на съемках

Популярная модель с выдающейся внешностью не боится показывать фигуру. Девушка уверена в себе и легко чувствует себя перед камерой. За вреся своей работы модель не раз «обошла» подиумы чуть ли не всех существующих известных модных брендов. Как видно в ролике, девушка очень уверена в себе.

Также Кендалл часто снимается для модных глянцев и показывает довольно противоречивые образы. В отличие от своих сестер Кайли Дженнер и Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, которые скрывают секреты похудения и ухода за собой, девушка ничего не прячет и с легкостью говорит о себе.

Кендалл много раз рассказывала, что у нее жирная и склонная к акне кожа. Она очень долго боролась с высыпаниями, поэтому даже сейчас придерживается определенного режима. Она считает необходимым умывать лицо утром и вечером. Также она не касается руками лица весь день, чтобы не воспалять кожу и не загрязнять ее.

Девушка принимает пробиотики, чтобы избегать высыпаний. Что касается спорта, то модель любит, на удивление, хорошо потеть во время занятия.

«Я чувствую, что я получаю лучшие результаты от тренировки, когда сильно потею. Поэтому горячая йога, безусловно, является моей навязчивой идеей на данный момент», - говорила раньше Кендалл.

Ранее также звезда показалась в прозрачном платье и без лифа. Девушка надела только "невидимые" трусики, которые не сразу и заметишь. Кендалл не смущалась такой открытости и хвасталась безупречной фигурой.

"Она лучшая!", "Такая великолепная", "Это платье огонь", "Нужна неотредактированная версия", "Ноль, противно", "10. Один из любимых образов от Кендалл", "Как удачно согнулась"; "Лучшая из лучших !!! Супер модель. Лучшая модель на свете!", "Почему она анорексичка".

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