Відома актриса Ольга Куриленко, яка проживає у Великобританії, не боїться показати себе без макіяжу з неохайною зачіскою
Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram.
Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко має величезний досвід у кіно. Дівчина встигла знятися з багатьма світовими знаменитостями. Вона грала з Томом Крузом і Расселом Кроу.
Особисте життя актриси Ольги Куриленко також була бурхливою. Кілька разів зірка виходила заміж, виховує сина Олександра. Проживає в Лондоні, з яким пов'язано в артистки багато особистого.
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Попри славу і популярність Ольга, як багато хто, перехворіла на коронавірусну інфекцію. На щастя шанувальників, актриса одужала.
Її сторінка наповнена знімками зі знімального майданчика. Правда, іноді Куриленко дозволяє собі здатися в повністю домашньому вигляді.
Так, нещодавно фанати змогли оцінити вигляд актриси та моделі без макіяжу і химерних нарядів. Така вишукана простата робить її привабливою. На знімку Ольга, посміхаючись, дивиться в об'єктив. На ній чорно-біла футболка з довгим рукавом.
На обличчі немає ні краплі косметики, що робить 41-річну красуню молоденькою дівчиною. Своє волосся зірка вирішила залишити в художньому безладі. До речі, вона залишила свій природний світлий колір волосся, але ж багато хто звик, що в кожному фільмі Ольга буває брюнеткою або шатенкою.
Можливо, що знімок зроблений на свіжому повітрі, оскільки Куриленко позує сидячи в дерев'яному кріслі. Глядач може розглянути крізь огорожі балкона частину вулиці.
Думка шанувальників розділилося. Одні назвали актрису нечупарою, інші красунею.
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