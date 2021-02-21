Відома актриса Ольга Куриленко, яка проживає у Великобританії, не боїться показати себе без макіяжу з неохайною зачіскою

Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram.

Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко має величезний досвід у кіно. Дівчина встигла знятися з багатьма світовими знаменитостями. Вона грала з Томом Крузом і Расселом Кроу.

Особисте життя актриси Ольги Куриленко також була бурхливою. Кілька разів зірка виходила заміж, виховує сина Олександра. Проживає в Лондоні, з яким пов'язано в артистки багато особистого.

Попри славу і популярність Ольга, як багато хто, перехворіла на коронавірусну інфекцію. На щастя шанувальників, актриса одужала.

Її сторінка наповнена знімками зі знімального майданчика. Правда, іноді Куриленко дозволяє собі здатися в повністю домашньому вигляді.

Так, нещодавно фанати змогли оцінити вигляд актриси та моделі без макіяжу і химерних нарядів. Така вишукана простата робить її привабливою. На знімку Ольга, посміхаючись, дивиться в об'єктив. На ній чорно-біла футболка з довгим рукавом.

На обличчі немає ні краплі косметики, що робить 41-річну красуню молоденькою дівчиною. Своє волосся зірка вирішила залишити в художньому безладі. До речі, вона залишила свій природний світлий колір волосся, але ж багато хто звик, що в кожному фільмі Ольга буває брюнеткою або шатенкою.

Можливо, що знімок зроблений на свіжому повітрі, оскільки Куриленко позує сидячи в дерев'яному кріслі. Глядач може розглянути крізь огорожі балкона частину вулиці.

Думка шанувальників розділилося. Одні назвали актрису нечупарою, інші красунею.

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