Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" і учасниця нового сезону "Голосу країни" Надія Мейхер розповіла про свою пристрасть

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, зроблене в автомобілі. Жінка сиділа за кермом машини, демонструючи свою неймовірну посмішку.

«До початку всього, що зараз відбувається у світі - я особисто їздила до Італії за тканинами для свого власного бренду. Мої Інстаграмці знають, що я страсть, як люблю далекі поїздки за кермом на своєму автомобілі. А на чому ви більше любите долати далекі відстані?)»,- підписала фото зірка.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Удачі вам у всьому", "Обожнюю їздити на машині", "розумничка-красуня!", "Яка красива", "стильна, яскрава, ефектна, і головне з найпотужнішою енергетикою, яку так і випромінює Надя, молодець", "Дівчина, з якою чоловікові не потрібна ВІА Гра! Красуня!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мейхер потрапила в команду Тіни Кароль на шоу «Голос країни». Вона вразила тренерів своїм неймовірним вокалом. Показово, що, не встигнувши закінчити участь в одному шоу, Мейхер відразу ж пішла пробувати свої сили в іншому проекті.

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