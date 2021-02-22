Відома актриса Ольга Сумська показала себе в оновленому образі і підкорила серця фанатів

Українська актриса кіно і театру Ольга Сумська вирішила похвалитися новою роллю, кадри в образі перед виставою вона розмістила у своєму Instagarm, пише Politeka.net.

Ольга Сумська, яка на вихідних зробила лазерну корекцію обличчя показала перші кадри перед виступом у Житомирі. Відома актриса похвалилася, що буде грати головну роль у виставі за романом Булгакова "Майстер і Маргарита".

Ольга показала всю трупу акторів, неймовірно красива, помолоділа і щаслива артистка сказала:

"Мої прекрасні. Нарешті знову зустрілися. Ми починаємо! А де Майстер??? Зараз підійде!",- спокусливим голосом промурликала Сумська.

Ольга була одягнена в чорний блискучий наряд, і мала чарівний макіяж, який підкреслив її відновлені губки.

Фанати не стрималися, закидали свою улюблену актрису компліментами:

"Красуня! ❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Чарівна красуня!!!❤ 🤗 ✌ ", "Ну не можна бути красивою такою","Ух який погляд заварює та ось дивишся на Вас і завжди хочеться вам послати це сердечко про яке всі мріють❤️"," Ольга ви нереально красива жінка", "Маргарита, ви Прекрасна!!!❤", "Казкова жінка 💥💥💥💥💥💥💥", "Кцютко!", "Nice🔥❤️so❤️sweet🔥".

Нагадаємо, що чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас".

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