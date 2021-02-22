Известная актриса Ольга Сумская показала себя в обновленном образе и покорила сердца фанатов
Украинская актриса кино и театра Ольга Сумская решила похвастаться новой ролью, кадры в образе перед спектаклем она разместила в своем Instagarm, пишет Politeka.net.
Ольга Сумская, которая на выходных сделала лазерную коррекцию лица показала первые кадры перед выступлением в Житомире. Известная актриса похвасталась, что будет играть главную роль в спектакле по роману Булгакова "Мастер и Маргарита".
Ольга показала всю труппу актеров, невероятно красивая, помолодевшая и счастливая артистка сказала:
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"Мои прекрасные. Наконец снова встретились. Мы начинаем! А где Мастер??? Сейчас подойдет!",- соблазнительным голосом промурлыкала Сумская.
Ольга была одета в черный блестящий наряд, и имела очаровательный мейкап, который подчеркнул ее восстановленные губки.
Фанаты не сдержались, забросали свою любимую актрису комплиментами:
"Красавица! ❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Очаровательная красавица!!!❤🤗✌", "Ну нельзя быть красивой такой", "Ух какой взгляд завараживающий и вот смотришь на вас и всегда хочется вам послать это сердечко о котором все мечтают❤️", "Ольга Вы нереально красивая женщина", ", "Маргарита, Вы прекрасна!!!❤️", "Сказочная женшина💥💥💥💥💥💥💥", "Кисонька", "Nice🔥❤️so❤️sweet🔥".
Напомним, что муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская растаяла в кресле косметолога, внешность после процедуры поражает: "Губки, как зацелованные".
Также Politeka писала, что дочь Ольги Сумской сразила шармом в платье с глубоким декольте, мать не смогла промолчать: "Моя...".