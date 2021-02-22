Актриса Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком вирушили на вихідних в спортзал і показали, чим вони там займалися

Кадри українська актриса кіно і театру виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net

Поки Ольга займалася на біговій доріжці, її 57-річний чоловік відпрацьовував боксерські удари з тренером. Артистка вирішила підійти до нього і дізнатися про самопочуття, проте чоловік несподівано почав махати перед нею кулаками.

"Боже, Віталій Николавевич, як самопочуття. Я боюся вас", - каже Сумська.

Фолловери не змогли обговорити побачене, так-як в розділі сторіс, як відомо, всі коментарі відключені.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська вирішила показати шанувальникам, як їй проводять процедури в косметологічній клініці.

Їй провели лазерну корекцію обличчя.

"Сьогодні у мене по протоколу три лазери. Я трохи боюся", - розповіла Ольга в короткій історії.

Також Ольга Сумська затягнула в кометологічний кабінет свого чоловіка, актора Віталія Борисюка.

Чоловік наслідував приклад своєї зіркової дружини і також вирішив омолодитися за допомогою лазера.

Ольга уточнила, що Борисюк вибрав "процедуру RF і лазерне омолодження".

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

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Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються