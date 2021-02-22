Актриса Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком вирушили на вихідних в спортзал і показали, чим вони там займалися
Кадри українська актриса кіно і театру виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net
Поки Ольга займалася на біговій доріжці, її 57-річний чоловік відпрацьовував боксерські удари з тренером. Артистка вирішила підійти до нього і дізнатися про самопочуття, проте чоловік несподівано почав махати перед нею кулаками.
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"Боже, Віталій Николавевич, як самопочуття. Я боюся вас", - каже Сумська.
Фолловери не змогли обговорити побачене, так-як в розділі сторіс, як відомо, всі коментарі відключені.
Раніше ми повідомляли, що Ольга Сумська вирішила показати шанувальникам, як їй проводять процедури в косметологічній клініці.
Їй провели лазерну корекцію обличчя.
"Сьогодні у мене по протоколу три лазери. Я трохи боюся", - розповіла Ольга в короткій історії.
Також Ольга Сумська затягнула в кометологічний кабінет свого чоловіка, актора Віталія Борисюка.
Чоловік наслідував приклад своєї зіркової дружини і також вирішив омолодитися за допомогою лазера.
Ольга уточнила, що Борисюк вибрав "процедуру RF і лазерне омолодження".
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.
Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються