Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала елегантний образ у чорному
30-річна красуня, яка пішла по стопах зіркової матері і також стала актрисою, поділилася новими привабливими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Тоня постала в жіночному образі з легко ноткою загадковості. Судячи з усього, актриса приміряла стильну вечірню сукню з блискучої тканини чорного кольору. Наряд з відкритими плечима ідеально підкреслив пишні груди і струнку фігуру.
При цьому, знаменитість вирішила не переборщувати з відкритими частинами тіла, і накинула на плечі чорний піджак. Так, її образ здається більш бешкетним і грайливим.
Легка укладка зі спадаючими на плечі актриси локонами надала їй освіжаючий вигляд, а з ненав'язливим макіяжем актриса стала дуже схожа на свою матір.
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Варто відзначити, що Сумська не змогла пройти повз таких знімком дочки.
"Моя рідна", - написала актриса в коментарях.
Вразила Паперна і телеведучу Поліну Логунова, яка під фото написала: «лялечка».
Інші Передплатники Антоніни також оцінили нові знімки.
"Тоооня! Кожну поотдельности!", "Яка красива», «класна», «завжди шикарна», "красуня", - пишуть люди.
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