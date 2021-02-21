Відома українська актриса кіно і театру Ольга Сумська вирішила показати шанувальникам, як їй проводять процедури в косметологічній клініці
Кадри лазерної корекції обличчя, а також перетворення після них, актриса виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net.
"Сьогодні у мене по протоколу три лазери. Я трохи боюся", - розповіла Ольга в короткій історії.
Трохи згодом вона вже нахвалює процедуру, кажучи, що це навіть приємно.
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На опублікованих кадрах можна побачити, як ніжні руки косметолога роблять свою "чарівну" справу.
"І ось Ольга В'ячеславівна після таких фантастичних процедур. Губки тепер, як заціловані", - каже Сумська на завершення, показавши результати процедури.
До слова, Ольга Сумська має велику кількість шанувальників, які активно стежать за її життям в Instagram (на неї підписано понад 700 тисяч осіб). Актриса частенько радує своїх фанатів новими фото і відео, і періодично ділиться своїми рецептами і секретами краси.
До цього ми писали, що Ольга Сумська затягнула в кометологічний кабінет свого чоловіка, актора Віталія Борисюка.
Чоловік наслідував приклад своєї зоряної дружини і також вирішив омолодитися за допомогою лазерної корекції обличчя.
Ольга уточнила, що Борисюк вибрав "процедуру RF і лазерне омолодження".
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.
Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.