Відома українська актриса кіно і театру Ольга Сумська вирішила показати шанувальникам, як їй проводять процедури в косметологічній клініці

Кадри лазерної корекції обличчя, а також перетворення після них, актриса виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net.

"Сьогодні у мене по протоколу три лазери. Я трохи боюся", - розповіла Ольга в короткій історії.

Трохи згодом вона вже нахвалює процедуру, кажучи, що це навіть приємно.

На опублікованих кадрах можна побачити, як ніжні руки косметолога роблять свою "чарівну" справу.

"І ось Ольга В'ячеславівна після таких фантастичних процедур. Губки тепер, як заціловані", - каже Сумська на завершення, показавши результати процедури.

До слова, Ольга Сумська має велику кількість шанувальників, які активно стежать за її життям в Instagram (на неї підписано понад 700 тисяч осіб). Актриса частенько радує своїх фанатів новими фото і відео, і періодично ділиться своїми рецептами і секретами краси.

До цього ми писали, що Ольга Сумська затягнула в кометологічний кабінет свого чоловіка, актора Віталія Борисюка.

Чоловік наслідував приклад своєї зоряної дружини і також вирішив омолодитися за допомогою лазерної корекції обличчя.

Ольга уточнила, що Борисюк вибрав "процедуру RF і лазерне омолодження".

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.