Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан запалив на весіллі на Мальдівах

Як пише Politeka.net, запальні кадри з'явилися на фан-сторінках співака в Instagram.

Виявилося, що Дан Балан виступив на весіллі 34-річної української телеведучої Іванни Онуфрійчук з бізнесменом казахського Походження Алмазом.

Церемонія відбулася на Мальдівах.

«Ми вибрали Мальдіви саме тому, що туди, по-перше, можна всіх привезти, це буде до 40 близьких людей. Плюс, Мальдіви - наше з коханим улюблене місце, наше місце сили, нашої романтики. Коли ми вперше потрапили на Мальдіви, то я почала мріяти, щоб відсвяткувати весілля саме там», - розповідала рані Іванна.

Відзначимо, виступ Дана Балана на весіллі викликав справжній фурор. У мережі так точно.

"Красень красивий", "як хочеться щоб він зустрів свою любов і був щасливий", "чоловік – мрія", "Балдеж", "такий крутий", "клас! Дан запали по повній!", "Краш", "Красунчик", "Супер", "Запальничка", "обожнюю вас", "дуже круто! Щастя молодим", "Яка у нього шалена енергія", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

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