Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан отжег на свадьбе на Мальдивах
Как пишет Politeka.net, зажигательные кадры появились на фан-страницах певца в Инстаграм.
Оказалось, что Дан Балан выступил на свадьбе 34-летней украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук с бизнесменом казахского происхождения Алмазом.
Церемония состоялась на Мальдивах.
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«Мы выбрали Мальдивы именно потому, что туда, во-первых, можно всех привезти, это будет до 40 близких людей. Плюс, Мальдивы — наше с любимым любимое место, наше место силы, нашей романтики. Когда мы впервые попали на Мальдивы, то я начала мечтать, чтобы отпраздновать свадьбу именно там», - рассказывала ране Иванна.
Отметим, выступление Дана Балана на свадьбе произвело настоящий фурор. В Сети так точно.
«Красавец красивенный», «Как хочется чтобы он встретил свою любовь и был счастлив», «Мужчина – мечта», «Балдеж», «Такой крутой», «Класс! Дан зажги по полной!», «Краш», «Красавчик», «Супер», «Зажигалочка», «Обожаю вас», «Очень круто! Счастья молодым», "Какая у него бешеная энергия", - пишут в комментариях.
Напомним, что редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".
Как сообщала Politeka, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".
Также Politeka писала, что мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…».