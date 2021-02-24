Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова показала, як рятується від холоду на відпочинку

Після оголошення про вагітність, Даша почала активно вести Instagram і показувати яскраві фото з округлим животом. Дівчина відразу зазначила, що дуже схвильована і тільки вивчає тему материнства. Також вона розповіла, що відмовилася від будь-яких обмежень в їжі і насолоджується важливим періодом у своєму житті.

"Така божевільна легкість, коли посмішка не сходить з твого обличчя, натхнення ллється через край, заряд сил і відчуття, ніби я ніколи ще не була настільки щаслива. Наш богатир, який росте по хвилинах і дає нам знаки, що він нас чує і теж чекає зустрічі» - розповіла нещодавно Даша в Instagram.

Як видно на фото, представлених в розділі Сторі, дівчина не відмовляється від відпочинку з чоловіком, причому відпочинку активного. Саме тому вони полетіли на відпочинок знову після Мальдів.

Незважаючи на те, що вибрала пара теплий курорт, вечорами дівчині холодно і вона вирішила показати, як зігрівається вечорами.

Раніше ми писали, що після святкової вечірки не обійшлося без традиційного відео з розпакуванням подарунків від гостей. Даша вирішила записати спеціальний ролик, розклавши подарунки перед собою і розкриваючи упаковки, так як її просили самі фанати:

"Дуже чекала цю розпакування😍 😍; офігенні подарунки) вам же термін в липні якщо я правильно зрозуміла? Комбінезончики не по сезону😢; 🙌супер; які ви милиеее❤️; які дорогі серцю подарунки; пледів багато не буває); Книга просто супер виручалка, як тільки дізналися що вагітні, купили її, багато корисного і всі поради слушні👏; зліпок можна зробити після народження, а другий в рік і порівняти розміри потім❤️🙌круті і потрібні подарунки».

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