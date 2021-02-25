Відома українська співачка Софія Ротару раптово перестала виходити на зв'язок

На початку лютого цього року українська легенда виступила на приватній вечірці для мільйонера. Зірка виконала кілька своїх хітів.

А нещодавно стало відомо, що артистка пропала, пише mk.ru. Виявляється, син артистки, керуючий готелем "Вілла Софія" Руслан Євдокименко повідомив про це в аккаунті.

Мови про звернення в правоохоронні органи поки немає, адже Руслан припускає, що мати не бере трубку з сімейних причин, і з нею все в порядку.

У пості Євдокименко написав: "Коли дзвониш, але ти зайнята", мабуть, посилаючись на важкий графік зірки. Запис був підкріплений знімком з усміхненою співачкою.

У мережі тут же стали обговорювати цю новину. Уважні коментатори помітили, що у контактах у Руслана родичка записана як "Соня", а не як "Мама". Такий факт, на думку людей, говорить про те, що в родині відбувається щось недобре.

Нагадаємо, що батьком Руслана є музикант, народний артист України, єдиний чоловік Ротару Анатолій Євдокименко.

Відзначимо, у Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє дітей - Анатолій і Софія. Внучка Ротару вже здобула популярність, як модель.

До слова, останній раз поява Ротару на вечірці у воронезького олігарха також викликала бурю обговорень.

Тоді люди звернули увагу на фігуру артистки, мовляв, вона набрала вагу, хоча зовнішність в цілому викликала захоплення.

Нагадаємо, що моложава Софія Ротару вразила квітучим виглядом поруч з невісткою і онукою:»Три сестриці".

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