Українці розкритикували зірку студії "Квартал 95" Євгена Кошового через відео з нагоди ювілею від дня народження Лесі Українки

Як відомо, цього року 25 лютого відзначається 150-річчя від дня народження видатної української поетеси і письменниці Лесі Українки. З цього приводу багато українських зірок зробили тематичні пости в своїх акаунтах в соцмережах. Серед них виявився і Кошовий.

Так, на новому відео гуморист з виразом прочитав одне з найвідоміших віршів поетеси - Contra spem spero! (Без надії сподіваюсь!). Кошовий явно намагався передати настрій твору.

"Леся Українка - наш справжній культурний скарб, який об'єднує українців з кожного куточка світу. Приєднуйся до флешмобу. Читай, пиши, викладай!", - написав артист у підписі до відео.

Втім, не всі його шанувальники оцінили пост Кошового. Так, в коментарях люди помітили, що артист на відео читає не вимовляє рядки по пам'яті, а читає текст з телесуфлера. Багато хто залишився цим незадоволений. Однак, чимало коментаторів похвалили коміка за цей пост.

"Жека, ти красава!!", "Ну, все прекрасно, але якщо чесно краще б вивчив вірш а, не читав його з телесуфлера...Ну раз вже так серйозно", "читати всі вміють)) а вивчити?", "Які гарні слова писала наша Леся Українка", "Женя - молодець, душевненько і від серця", "Женя, це не твоє, ковпак більше підходить, блазень ти не поганий", "я теж знімала таке з листочками за кадром", - пишуть люди.

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