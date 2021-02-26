У новому 11 сезоні шоу "Холостяк" візьме участь Анна Богдан, яка є колишньою дружиною екс-глави офісу президента Андрія Богдана

Про це повідомляє телеканал СТБ на своєму каналі в Youtube.

Дівчина зізналася, що Андрій Богдан зробив їй пропозицію через три місяці після знайомства, і вона відповіла "так".

Перед "Холостяком" Анна з'явилася у відвертій сукні з декольте і розрізом ледь не до талії. Михайло навіть трохи зніяковів, коли побачив дівчину.

Відзначимо, в мережі активно обговорюють такий поворот.

"Була стопятидесятой дружиною Богдана-ось це Я розумію, ось це досягнення в житті, прям з козирів зайшла», «і чим вона похвалилася.. Дааа..Яка йшла, такого зустріла«,» Таких дівчат навідбирали, бідний холостяк розгубиться кого вибрати«, " ще й прізвище його залишила. Хотілося б розуміти, а ким вона була до цього", " Богдан, звичайно, розумний чоловік, але вічно недоглянутий, і чарівності і харизми в ньому зовсім небагато. Тому, дівчина, швидше за все піддалася спокуси вийти заміж за забезпечену і впливову людину», "Богдан вже пива набрав на 5 березня, буде дивитися з чіпсонами нового холостяка", - пишуть в мережі.

"Холостяк 11" стартує на телеканалі СТБ вже 5 березня. Цього року головним героєм проекту став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.

Нагадаємо, вагітна дружина "холостяка" Михайлюка показала ніжки в короткій сукні: "Сплю і бачу як…»

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна страждає від целюліту і набряклих ніг, особисті фото: "попрощалася з талією..."

Також Politeka писала, що "на відборі мужичків на майбутню "Холостячку": Нікітюк в корсеті блиснула головними достоїнствами.