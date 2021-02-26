Шанувальники обговорюють якою може бути стать майбутньої дитини герцога і герцогині Сассекських

Як передає Politeka.net, Меган Маркл ймовірно могла натякнути про стать майбутньої дитини одним аксесуаром, про це пише видання The Sun.

Не так давно Меган Маркл і принц Гаррі вперше з'явилися на публіці після того, як оголосили про те, що їх сім'я поповнитися, вони чекають на другу дитину. Сталося це на презентації власного подкасту Archewell Audio, який презентували Меган і Гаррі на онлайн-конференції минулого тижня.

Однак уми шанувальників зайняті зовсім не новим подкастом, суть якого обговорювати важливі громадські та політичні питання, а скоріше з'ясувати стать майбутньої дитини.

Користувачі Мережі розмірковують про те, чи є рожеве кільце, яке одягла Меган на палець тонким натяком на стать майбутньої дитини.

У короткому відео, де Меган і Гаррі презентують свій майданчик, Меган одягла дорогу сукню в понад 3,8 тисячі доларів, а також кільце з рожевим каменем.

У коментарях цікавляться, чи можна вважати кільце з рожевим каменем, за даними "дослідників" це кільце бренду Ecksand із золота з великим рожевим сапфіром і діамантами, вартістю півтори тисячі доларів, натяком на стать майбутньої дитинки.

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