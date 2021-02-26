Зірка "Х-фактора" і нової "ВІА Гри", молода співачка Ксенія Попова зважилася на зйомку без нижньої білизни

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, які буквально звели з розуму її шанувальників. Ксенія влаштувала чуттєву фотосесію в корсеті, а також без білизни. Вона ніжилася на білих простирадлах, спокушаючи своїм чуттєвим поглядом і ніжними вигинами тіла. Особливого шарму фото надали квіти біля ліжка.

Ефектна блондинка не посоромилася повністю роздягнутися. Свій бюст вона прикрила ногами, але дещо шанувальникам все таки вдалося розгледіти. Варто відзначити, що фотографії вийшли досить відвертими. Попова з легкістю могла б потрапити на обкладинку чоловічого журналу.

У коментарях молодій зірці, яка лише недавно потрапила в ВІА Гру, залишили масу захоплених відгуків.

"Ксюша чарівна", «Красиво як», "Моя найкрасивіша", "Шикарно, справжня ВІА Гра. Чекаю такого плану фотосесію групи", "яка красива зйомка", " Вау! Яка ніжність", "на деяких ракурсах мало не сплутала з Елізабет Олсен))) вогонь!", "які ж фото красиві", "Ксюша, вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Х-фактора" Ксенія Попова потягнула за мотузочки топа, показавши бюст на весь екран: "знову граємо...".

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