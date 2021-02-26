Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна вразила фігурою в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, ведуча поділилася постом у своєму Instagram напередодні виходу нового випуску шоу "Ліга Сміху", в якому вона брала участь.

Так, Єфросиніна поділилася своїм хвилюванням щодо майбутньої появи на шоу.

"Сьогодні ввечері мені буде не сексі. Ну, в сенсі, сьогодні другий випуск Ліги сміху. А це означає, що нові п'ять команд, які прийшли грати в # БитваТитанов, теж будуть вибирати собі тренера...", - написала ведуча.

Вона також показала, в якому вбранні збирається на шоу. Варто відзначити, що образ Єфросиніної вийшов дуже ефектним. Так, ведуча вибрала стильні жовті штани вільного крою, а також чорну водолазку з блискучої тканини. Наряд вигідно обтягнув фігуру ведучої, підкресливши її струнку талію.

На фото Єфросиніна впевнено позує, засунувши руки в кишені брюк.

У коментарях до посту встигла відзначитися Даша Астаф'єва, яка написала: «сумування за тобою».

Шанувальники ведучої також не змогли пройти повз її поста.

"Ви диво", "Ааай, яка Єфросиніна", "Маша, ви класна, ви мій ідеал", "Маша, ваш лук просто шикарний! Ну просто еталон стилю", "Ну лялечка ж", - пишуть люди.

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