Внучка легендарного українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала свою красу крупним планом

40-річна красуня, яка живе і працює в Італії, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Сафрончик опублікувала свій портрет зроблений крупним планом. На фото актриса і модель постала у всій красі. Вона щасливо посміхається, дивлячись прямо в камеру. Природну красу внучки Чапкіса підкреслює вміло підібрана косметика. При цьому, її образ залишається в міру природним.

"Вдалої суботи всім, щасливої італійської суботи", - підписала знімок Сафрончик.

Її передплатники тут же почали засипати знаменитість компліментами. Серед коментаторів було особливо багато італійських чоловіків.

"Краса", "дивовижна", "що за посмішка", "яка краса, піднімає настрій", "Доброго дня тобі теж красуня", "час, здається, зупинився", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Сафрончик опублікувала у своєму мікроблозі ряд знімків, на яких її можна побачити під час занять йогою.

Як видно, на заняття Анна прийшла в сірому спортивному костюмчику, який складається з короткого Топіка і облягаючих лосин. Цей наряд і вправи йоги тільки підкреслили пружне тіло і рельєфний прес моделі.

Нагадаємо, внучка-красуня легендарного Чапкіса з бездонним декольте змусила чоловіків пищати від захвату: "Белла!".

Як повідомляла Politeka, красуня-внучка Чапкіса показала пружний прес на заняттях з йоги, і це в 40 років: "Ах, яка жінка".

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" показала, як розслабляється на ліжку в кокетливій позі: "Найчарівніша".