Відома актриса українського походження Ольга Куриленко знову звернула увагу на серйозну проблему у себе на батьківщині

Уродженка Бердянська Куриленко прославилася на весь світ після ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі про агента 007. Вона встигла пожити в Росії, у Франції та у Великобританії, проте досі пам'ятає про свою Батьківщину. У новому пості в своєму Instagram знаменитість підняла актуальну тему дитячих будинків в Україні.

"Я бачила своїми очима шокуючі умови, з якими без потреби стикаються діти в дитячих будинках України. Відмова України від закриття цих бездушних установ, залишить 100 тисяч дітей один на один з тортурами, сексуальним насильством і торгівлею людьми. Європейська комісія і Україна повинні повернути дітей в сім'ї", - емоційно написала Куриленко.

Вона поділилася чорно-білим фото з дитиною, що сидить на підлозі в кімнаті.

"Соромно, що це все ще відбувається", "несамовито", "вважаю якщо зняти про це фільм то, більше людей дізнається про цю проблему, що, відповідно, приверне увагу потенційних опікунів", - пишуть люди в коментарях до посту.

Відзначимо, що актриса, судячи з усього, має на увазі ініціативу українського уряду з реформування дитячих будинків. Україна планувала з часом прийти до їх ліквідації. Передбачалося, що дітей будуть відправляти в патронатні сім'ї або будинки сімейного типу.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко згадала про Батьківщину, здивувавши несамовитим заявою: "не забула, звідки родом".

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