Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука несподівано відверто відповіла на питання про вагітність

Як повідомляє Politeka.net, Христина Гірник висловилася на животрепетну тему на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, дружина популярного ведучого активно веде свою сторінку в соцмережі і любить спілкуватися з передплатниками. При цьому, люди нерідко задають їй особисті питання, на які Христина чесно відповідає.

З моменту її весілля з Остапчуком багатьох цікавила тема можливого поповнення в їхній родині. 27 лютого Гірник відповіла відразу на кілька запитань на цю тему. Так, один з передплатників поцікавився у жінки, Чи траплялося їй вагітніти.

"Ще ніколи не була вагітною. Не робила абортів", - відверто відповіла Христина.

Пізніше у неї поцікавилися, чи не вагітна вона прямо зараз. На це питання дружина Остапчука відповіла відео з бару. На ньому вона піднімає келих і чітко вимовляє: "Не вагітна".

При цьому, раніше вони з Остапчуком не виключали можливості появи у них дітей в майбутньому. Сам ведучий зараз бореться за право бачитися зі своїми дітьми від попереднього шлюбу. За його словами, колишня дружина не дає йому цього робити.

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Як можна побачити, дружина Остапчука відпочивала на безлюдному пляжі, знімаючи сама себе на телефон. Красуня зробила акцент на сережках, взявшись за вушко однією рукою.

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