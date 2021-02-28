Відома модель Ебі Рэтчфорд показала себе в незвичайному образі

На кадрах Ретчфорд здалася в труських або шортиках, а також ТОПі з великим декольте. Наряд був настільки обтягуючим, що пишний бюст прямо випирав і можна побачити щось стирчить. Дівчина гладила своє волосся і хвалилася розкішним мейкапом, завдяки чому кадри вийшли дуже гарячими і засмагаючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене сьогодні так багато милих маленьких відео. (Не звертайте уваги, що всі вони майже ідентичні) ... Сподіваюся, у вас все поки відмінні вихідні. Люблю вас, хлопці", - написала зірка під роликом.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі під відео:

"Ти супер", " Ух ти, цей білий наряд, і ти приголомшливо!", "Бережи себе !!", "Я люблю тебе, дорога", "Так жарко і красиво", "така красива дівчина", "своїми відео ви скрасите вихідні", "захоплююча Краса".

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На фото Ебі вивалили пишний бюст в квітчастому комплекті. Волосся її були гладко зачесане і рівними пасмами спадали по плечах, спині, а також грудей.

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