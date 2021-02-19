Известная модель Эби Рэтчфорд показала свежий образ и обратилась к фанатам

На фото Эби позирует в смелом купальнике с вырезами, которые практически не прикрылы пышный бюст красотки и талию. Девушка сидела на кровати, хвастаясь пышной красотой, а волосы оставила распущенными. Рэтчфорд дополнила образ стильными украшениями, которые сделали кадр еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ладно, ребята, честная дискуссия ... что еще вы хотите увидеть от меня больше в 2021 году !? больше товаров, раздачи фанатов, видеоролики в стиле видеоблога для моего веб-сайта, фан-конкурсы, такие как встречи и приветствия", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Еще ошейников", "Верните свой календарь, пожалуйста", "Просто еще раз, пожалуйста, и спасибо", "Ты такая красивая, так по тебе скучаешь", "Как всегда потрясающе", "Совершенно шикарная любовь".

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Модель в этот раз предстала в одних длинных черных перчатках. На тонких пальчиках можно заметить сверкающие кольца, которые притягивали взгляд не менее красивых длинных сережек в ушах.

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