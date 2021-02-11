Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя, предложив выбор

На фото звезда позировала в розово-желто-голубом топе с разрезом. Эби дополнила образ большой золотой цепочкой, которую можно заметить на шее. Волосы у Рэтчфорд остались распущенными, а лицо украсила свежим мейком. Модель показала три разных варианта снимка, предложив выбрать лучший. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой из них твой любимый !? Комментарий ниже малышки", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Люблю это бикини. Ты безумно красивая", "Люблю их всех", "Я скучаю по тебе великолепно", "Сладкая богиня", "Все!!! Детка, твое потрясающее, и эти цвета на тебе", "Совершенно шикарная любовь", "Красивая Эби Рэтчфорд", "Восхитительно красивая, великолепная, потрясающий ангел", "Это все красиво", "Все они шикарные", "Ты на всех бесподобная".

Мы писали, что известная модель Эби Рэтчфорд посветила своими головокружительными объемами в одних трусиках.

В этот раз в одной из фан-групп опубликовали снимок, на котором модель позирует в одних трусиках.

Рэтчфорд сжала бюст руками. Большую грудь едва ли удалось скрыть - пышные прелести так и притягивали взгляд.

Напомним, Эби Рэтчфорд без белья огорошила видом в смелом вырезе

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в розовом белье из ниточек дала волю страсти перед камерой

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд заставила глотать слюнки, появившись в трусиках из полосочек



