Известная модель Эби Рэтчфорд продолжает восхищать откровенным видом

На фото Эби позировала в оранжевом наряде с вырезом на бюсте. Сразу заметно, что Рэтчфорд не надевала белье, поэтому можно легко оценить размер девушки. Красотка оставила волосы распущенными, а образ дополнила эффектным мейкапом. Звезда снимала себя на телефон, показывая только бюст и лицо, благодаря чему кадры получились очень зажигающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ты всегда выглядишь прелестно для меня", "Королевских кровей", "Ты выглядишь фантастически и великолепно, детка", "Ты красивая и милая", "Абсолютно безупречно", "А какой взгляд", "OMG Ты выглядишь потрясающе горячо и потрясающе", "У тебя определенно есть навыки", "Вы в конечном итоге великолепны", "Прекрасная принцесса", "Самая горячая женщина в мире".

Мы писали, что известная модель Эби Рэтчфорд надела прозрачное платье без белья.

Звезда на одном из последних снимков в Инстаграм предстала в прозрачном платье. Красотка впечатлила большими формами без белья, откровенно сверкая ими.

Бюст красиво смотрелся под прозрачной тканью и завораживал красотой.

Напомним, Эби Рэтчфорд заставила глотать слюнки, появившись в трусиках из полосочек

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд заставила глотать слюнки, появившись в трусиках из полосочек

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в развратном бикини показала все, не оставив место для фантазий



