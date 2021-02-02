Известная модель Эби Рэтчфорд попросила сделать невозможное

На фото Эби позирует в прозрачном белье. Красотка стояла в коридоре, подняв руки вверх, хвастаясь роскошным телом. Волосы у звезды остались распущенными, а образ Рэтчфорд дополнила ярким мейкапом. Девушка была среди множества картин, но их сложно заметить, так как взгляд прикован к роскошной модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не обращайте на меня внимания, просто сделайте репост нескольких фотографий, чтобы моя сетка стала единым целым. Какая из этих черно-розовых фотографий вам больше всего нравится !? Комментарий ниже;)", - написала звезда под фото.

На последнем фото Эби уже была в белье из ниточек, которое совсем не прикрывало пышности модели. Рэтчфорд дополнила образ стильной шляпкой, а сама сидела на кровати на коленках, соблазнительно выгнувшись, чтобы прикрыть зону бикини.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любимая картина моей жизни, долгая любовь к тебе", "Буквально кукла Барби!", "Я просто не могу с тобой", "Вау, любя красивое тело, милая", "Люблю их всех .... но выберу номер 3", "Такой красивый пост", "Какая шикарная женщина ты выглядишь потрясающе", "Ты хочешь быть моей девушкой?".

Мы писали, что известная модель Эби Рэтчфорд поразила формами в крохотном лифчике.

Красотка была в крохотном полосатом бикини. Маленький лифчик, казалось, был не по размеру и своими лоскутками сжал пышную красоту звезды.

Напомним, Рэтчфорд в бикини приковала взгляды к аппетитным "подружкам"

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