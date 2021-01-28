Знаменитая американская модель Эбигейль Рэтчфорд показала себя в стильном образе

Красотка с роскошной фигурой прославилась в сети благодаря тому, что не стесняется ее демонстрировать в самых откровенных нарядах и даже без одежды. На этот раз Эби решила порадовать поклонников жарким фото в купальнике и мини-юбке. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Рэтчфорд позирует под открытым небом в вызывающем наряде. Так, красотка надела белую мини-юбку, высокие гетры и лиф от купальника в бело-голубую полоску. Дополнил ее образ синий козырек от солнца. Стоит отметить, что купальник явно мал модели, из-за чего ее огромная грудь буквально «выпрыгивает» из двух маленьких треугольничков ткани.

В таком образе Эби выглядит еще горячее, чем обычно.

«Нашла это случайное милое фото на своем телефоне со съемок в ноябре. Не уверена, что я делаю, но это провокационно. Удачного дня, малышки», - подписала кадр модель.

Ее поклонники пришли в восторг от такого фото и буквально засыпали Рэтчфорд лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что Эби показала фото, на котором позирует в белом топе с большим декольте и штанах.

Звезда сидела на диване, а волосы оставила распущенными. Красотка дополнила образ ярким мейкапом, который добавил пикантности кадру. Рэтчфорд снимала себя на телефон, показывая идеальный ракурс, чтобы оценить пышный бюст.

Напомним, Эби Рэтчфорд посветила "драгоценностями" в тесном купальнике и раззадорила фантазию.

А еще Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд побаловала своими "дыньками" под прозрачной тканью.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в одних колготках показала все, чем соблазняет мужчин.