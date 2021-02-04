Американская модель Эбигейл Рэтчфорд осчастливила фанатов раскрепощенным поведением и соблазнительными кадрами
Как передает Politeka.net, Эби сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором сообщила, что вернула "драгоценный" ролик, удаленный ранее из-за досадной ошибки (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
Так, разгоряченная брюнетка продефилировала на кадрах, будучи в крохотном бикини "змеиной" расцветки. Рэтчфорд установила камеру сверху, таким образом давая поклонникам оценить ее великолепные формы в полном виде.
Девушка "сотрясала" аппетитными "дыньками", пока аккуратно вышагивала перед объективом, и каждым своим движением доводила публику до экстаза.
"Этот ролик был удален по ошибке 😱 Не обращайте на меня внимания сегодня. Прокомментируйте и поставьте лайк, пожалуйста, ррррр 💋", - говорится в подписи.
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Пользователи расщедрились на комплименты в комментариях:
"Совершенство с головы до пят 👌🏼✨"
"Богиня😍"
"Такое удивительное произведение ❤️"
"❤ Впечатляет"
"Хороший набор молочных 🥛 коктейлей 😘😋"
"я был очень зол, когда его удалили 😂💔"
"Ты свела нас с ума😍"
Примечательно, что Рэтчфорд не сразу стала моделью – ей пришлось много работать в других сферах. Пока девушка не поняла, что сможет зарабатывать на своей внешности. Тогда Эбигейл завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах. Нынче у нее более 9 миллионов подписчиков, которым модель не дает шанса расслабиться.
Напомним, Рэтчфорд в бикини приковала взгляды к аппетитным "подружкам"
А еще Politeka писала, что роскошная Эби Рэтчфорд едва не выронила бюст из купальника, показав, как выглядит соблазн
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд приковала к себе взгляды, "выронив" бюст из декольте