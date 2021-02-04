Американская модель Эбигейл Рэтчфорд осчастливила фанатов раскрепощенным поведением и соблазнительными кадрами

Как передает Politeka.net, Эби сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором сообщила, что вернула "драгоценный" ролик, удаленный ранее из-за досадной ошибки (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, разгоряченная брюнетка продефилировала на кадрах, будучи в крохотном бикини "змеиной" расцветки. Рэтчфорд установила камеру сверху, таким образом давая поклонникам оценить ее великолепные формы в полном виде.

Девушка "сотрясала" аппетитными "дыньками", пока аккуратно вышагивала перед объективом, и каждым своим движением доводила публику до экстаза.

"Этот ролик был удален по ошибке 😱 Не обращайте на меня внимания сегодня. Прокомментируйте и поставьте лайк, пожалуйста, ррррр 💋", - говорится в подписи.

Пользователи расщедрились на комплименты в комментариях:

"Совершенство с головы до пят 👌🏼✨"

"Богиня😍"

"Такое удивительное произведение ❤️"

"❤ Впечатляет"

"Хороший набор молочных 🥛 коктейлей 😘😋"

"я был очень зол, когда его удалили 😂💔"

"Ты свела нас с ума😍"

Примечательно, что Рэтчфорд не сразу стала моделью – ей пришлось много работать в других сферах. Пока девушка не поняла, что сможет зарабатывать на своей внешности. Тогда Эбигейл завела страницу в Instagram и начала постить откровенные фото – в купальниках, в нижнем белье, в пикантных нарядах. Нынче у нее более 9 миллионов подписчиков, которым модель не дает шанса расслабиться.

Напомним, Рэтчфорд в бикини приковала взгляды к аппетитным "подружкам"

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