Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в новом невероятном образе

На фото красотка позировала в мини-купальнике, который состоял из полосочек ткани. Эби снимала себя на телефон сверху, показывая идеальный ракурс для любования бюстом. Рэтчфорд оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Модель выглядела настолько сногсшибательно, что трудно принять то, что красотка земного происхождения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Мне больше всего нравится", "Это невероятно", "Красиво везде, куда ни глянь", "Нет слов, чтобы описать вашу красоту ....!", "Выглядит так жарко", "какая красивая в этом белье", "Это самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в своей жизни! Вау, просто вау", "Ты мне очень нравишься, так замечательно, дорогая", "Определенно белый цвет сделает вашу красивую кожу более блестящей".

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд осчастливила фанатов раскрепощенным поведением и соблазнительными кадрами.

Так, разгоряченная брюнетка продефилировала на кадрах, будучи в крохотном бикини "змеиной" расцветки. Рэтчфорд установила камеру сверху, таким образом давая поклонникам оценить ее великолепные формы в полном виде.

Напомним, озорная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье довела до мурашек аппетитными прелестями

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд показала настоящее "искушение" в крохотном лифчике

Также Politeka сообщала, что Рэтчфорд в бикини приковала взгляды к аппетитным "подружкам"



