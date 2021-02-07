Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в новом невероятном образе
На фото красотка позировала в мини-купальнике, который состоял из полосочек ткани. Эби снимала себя на телефон сверху, показывая идеальный ракурс для любования бюстом. Рэтчфорд оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Модель выглядела настолько сногсшибательно, что трудно принять то, что красотка земного происхождения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Мне больше всего нравится", "Это невероятно", "Красиво везде, куда ни глянь", "Нет слов, чтобы описать вашу красоту ....!", "Выглядит так жарко", "какая красивая в этом белье", "Это самая красивая женщина, которую я когда-либо видел в своей жизни! Вау, просто вау", "Ты мне очень нравишься, так замечательно, дорогая", "Определенно белый цвет сделает вашу красивую кожу более блестящей".
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Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд осчастливила фанатов раскрепощенным поведением и соблазнительными кадрами.
Так, разгоряченная брюнетка продефилировала на кадрах, будучи в крохотном бикини "змеиной" расцветки. Рэтчфорд установила камеру сверху, таким образом давая поклонникам оценить ее великолепные формы в полном виде.
Напомним, озорная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье довела до мурашек аппетитными прелестями
А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд показала настоящее "искушение" в крохотном лифчике
Также Politeka сообщала, что Рэтчфорд в бикини приковала взгляды к аппетитным "подружкам"