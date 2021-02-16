Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в горячем образе

На фото Эби позировала в черном прозрачном кружевном белье. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Рэтчфорд в руке держала красную розу, а сама смотрела в объектив камеры. Кадр получился очень пикантным и зажигающим, ведь от горячего образа Эби невозможно оторвать глаз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"14 февраля и холодно?", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Сказать вау, ничего не сказать", "Ты безумно красивая", "Люблю их всех", "Я скучаю по тебе великолепно", "Сладкая увлекательная богиня", "Все!!! Детка, твое потрясающее, и эти цвета на тебе", "Совершенно шикарная любовь", "Восхитительно красивая, великолепная, потрясающий ангел", "Это все так красиво", "Все они шикарные", "Ты на всех фотографиях бесподобная", "Такая обжигающая", "Невероятная красотка".

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы, которые невозможно скрыть.

Эби позировала "обняв" полосатую штору. Рукой она старалась прикрыть бюст, но удалось спрятать от глаз лишь самые интимные детали.

Напомним, Эби Рэтчфорд в модном лифе показала главные "козыри" с пикантного ракурсе

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд завлекла выпирающими драгоценностями в мини-топе

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в одних трусиках взбудоражила сочными формами, пошалив возле окна



