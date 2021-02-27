Известная модель Эби Рэтчфорд показала образы для выходных

На первом фото Эби позировала в юбке с большим вырезом и топе, у которого присутствовало впечатляющее декольте. Рэтчфорд во всей красе показала безупречные ножки, дополнив образ босоножками. Но взгляд было сложно отвести от пышного бюста модели, который так и просился на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Атмосфера выходного дня. То же, но другое; ) Какой из них вы, ребята, предпочитаете больше!? 1 или 2 ?? Комментарий под моими любимыми", - написала модель под фото.

На втором снимке звезда уже показалась в комбинезоне, который состоял из узких штанин и полосочек ткани, которые сжимали пышный бюст красотки. Эби совсем не смущало, что он сильно выпирал из такого эпатажного наряда, дополнив образ стильной сумочкой.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я скучаю по выходу", "Любите их всех", "Вау, ты сумасшедшая", "Оба выглядят красиво", "Прекрасная Эбигейл", "Оглушающая", "Какая красавица Эбигейл!", "Такой потрясающий наряд и вы !!!!", "Это был мой первый раз, когда я загорал", "Мне больше всего нравится номер 1, Эбигейл", "Оба горячие, но 2 мой любимый".

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