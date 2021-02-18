Известная модель Эби Рэтчфорд показала пышные формы во всей красе

Звезда никогда не стесняется демонстрировать соблазнительные формы, от чего и набрала большую популярность, пишет Politeka.net.

Модель в этот раз предстала в одних длинных черных перчатках. На тонких пальчиках можно заметить сверкающие кольца, которые притягивали взгляд не менее красивых длинных сережек в ушах.

Эби уложила волнистые волосы набок, чтобы те не закрывали видов на пышную грудь. Обнаженные части тела соблазняли своей красотой, а фото казалось очень откровенным.

Модель сделала макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

"Прокомментируйте, где вы находитесь в мире прямо в эту секунду 🥳", - написала звезда.

За семь часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Даллас в снегу без электричества, тепла и воды жаль, что я не была в Кали ❤️", "Привет, красотка! Просто Западный Голливуд 😛", "Скрэнтон, любуюсь тобой", "Как всегда красиво 😍", "Бесспорно великолепная ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я люблю тебя, моя красавица Эбигейл! ❤️🙌🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд родилась 12 февраля 1992 года в многодетной семье. С детства она мечтала быть моделью.

В 20 лет Эби приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, но дошла только до полуфинала. Звезда меняла профессии, но надеялась, что ее заметят в качестве модели, так и случилось. Смелый фото звезды стали набирать популярность в соцсетях, а позже о ней заговорили все.

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