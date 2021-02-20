Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в свежем образе и предложила поиграть

Эби в этот раз лежала на шезлонге в чулках с кружевами, черных туфлях, бюстгальтере и поясе для чулков. Дополнили образ черные ниточки, которым Рэтчфорд удерживала пикантное белье на себе. Красотка задрала одну ножку, а взгляд отвела от камеры, что не помешало кадру стать очень пикантным. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в одной из социальных сетей.

"Я думаю о числе от 1 до 100. Угадайте, правильно, для ответа и откройте мою историю! Готово, готово, ставим лайки, детки", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество комплиментов:

"Милая, ты мне только что написала? Говорит это ты. Очень привлекательная картинка сладкая", "Оглушающая", "Это горячо", "Ты такая великолепная", "Люблю смотреть, как твое тело любит твои ноги", "Да, ты девушка мечты", "Моя любимая модель .. красивая .. люблю тебя", "Хорошо выглядишь".

Мы писали, что известная модель Эби Рэтчфорд показала свежий образ и обратилась к фанатам.

На фото Эби позирует в смелом купальнике с вырезами, которые практически не прикрылы пышный бюст красотки и талию.

Напомним, модель Эби Рэтчфорд блеснула своими "богатствами", оставшись только в перчатках

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