Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в необычном образе

На кадрах Рэтчфорд показалась в труских или шортиках, а также топе с большим декольте. Наряд был настолько обтягивающим, что пышный бюст прямо выпирал и можно увидеть что-то торчащее. Девушка гладила свои волосы и хвасталась роскошным мейкапом, благодаря чему кадры вышли очень горячими и загорающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня сегодня так много милых маленьких видео. (Не обращайте внимания, что все они почти идентичны) ... Надеюсь, у вас все пока отличные выходные. Люблю вас, ребята", - написала звезда под роликом.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии под видео:

"Ты супер", "Ух ты, этот белый наряд, и ты потрясающе!", "Береги себя !!", "Я люблю тебя, дорогая", "Так жарко и красиво", "Такая красивая девушка", "Своими видео вы скрасите выходные", "Захватывающая красота".

Мы писали, что известная модель Эби Рэтчфорд продемонстрировала свои самые любимые образы.

На фото Эби вывалили пышный бюст в цветастом комплекте. Волосы ее были гладко зачесаны и ровными прядями спадали по плечам, спине, а также груди.

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