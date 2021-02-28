Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, показала, як відпочиває

Нещодавно зірка похвалилася дорогою покупкою-машиною про яку давно мріяла, передає Politeka.net. А зараз дружина відомого співака вже балує шанувальників кадрами з відпочинку.

Катерина записала відео, позуючи на зеленому газоні п'ятизіркового готелю в Єгипті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Дівчина одягла яскраву довгу сорочку, завдяки, якій прикрився вже кругленький животик.

Також Катерина була в коротких шортиках. Красуня похвалилася стрункими ніжками в чорних шльопанцях.

Завершили образ блондинки капелюшок і окуляри від сонця.

За три години пост зібрав понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Гарного відпочинку😍", "яка не приємна", " красуня!", "Нереальна ❤️", "Перша😍", "Красива і щаслива 🙌❤️", "Кумедна блузка))", "Красуня 🌼 Гарного відпочинку 😍😍", "Красуня 😍", "Ти дуже гарна 💜", "Гарного відпочинку", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова вперше зустрітися на концерті в Трускавці ще 16 років тому. Артист запам'ятав Катерину. А коли дівчина подорослішала і закінчила навчання у вузі, вона випадково зустріла Павлік в одному з миколаївських готелів. Обидва стали спілкуватися, а пізніше між ними спалахнули почуття.

Минулого року пара одружилася, а зараз подружжя чекає дитину - сина.

Нагадаємо, вагітна дружина Павлика засвітила лисіючого чоловіка на відпочинку і поскаржилася на нього: «як зомбі...».

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