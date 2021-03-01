Внучка 91-річного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик продовжує вражати публіку своєю красою

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram Анна розмістила фото святкування дня народження. На кадрах, які стали доступні публіці дівчина позує разом зі своєю подругою. Вони сперлися об дерев'яний парканчик, з видом на прекрасні пейзажі, яскраво-зелені пагорби і квітучі дерева.

Дівчата приємно розмовляли, і сміялися. Анна на фото вийшла дуже чарівною, втім, як і її подруга Ізабелла.

Шанувальники Анни прокоментували побачене, приєднавшись до привітань.

"З днем народження, Іза❤️", "Як красиво! 🙌 ❤", "Привіт, ти красива. З днем народження!", "Красиво❤️❤️❤️❤️❤️", "Обидві прекрасні","Привіт, дівчатка, ви обидві чудово виглядаєте, у вас завжди посмішка, вас завжди любов з надією на щастя".

Кілька кадрів ми "нарізали зі сторіс моделі та актриси в Instagram.

Відомо, що дівчина, внучка знаменитого хореографа, живе в Італії, і займається модельним бізнесом.

Крім того, Анна в 1998 році перемогла в конкурсі краси "Міс Тоскана". А у 2000 році дебютувала в кіно у фільмі "Ласкаво просимо, Албанія". З того часу Сафрончик пов'язала своє життя з кіно, тепер вона знімається як в художніх картинах, так і телесеріалах.

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