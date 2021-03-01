Актриса Лера Товстолес з "Жіночого кварталу" роздражнила пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, 25-річна красуня опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в практично голому вигляді.

Гаряча Лера позувала в кремовому корсеті, чорних панчохах-сіточці та на високих підборах.

Довгонога зірка вразила чуттєвими позами, змусивши чоловіків ковтати слинки. На деяких кадрах дівчина ефектно присіла, вигнувши спинку, щоб надати ще більше пристрасті. Від цих ніжних вигинів неможливо відірвати погляд.

"Перший день весни🔥. Розпалюйте серця своїх половинок до весни", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Розумничка 👍🔥"

"Блискуче😍"

"Судячи з фоток, весна обіцяє бути спекотною😃 🔥. З весною тебе, Лерчик 😘"

"Лера гарненька ❤️"

"Ух, яка крихітка 😍 🔥"

"Дівчина вашій мамі зять не потрібен 😉"

Раніше ми розповідали, як Товстолес і її колега по фільму "Скажене весілля 3" Анна Трінчер здивували зухвалою витівкою на публіці. Сталося це прямо на прем'єрі кінокартини.

Лера була в чорно-зеленому картатому костюмі, що складається з сорочки і коротенької спідниці, а її подружка причепурилася в білий гольф і обтягуючу міні-спідницю з вирізом і бахромою.

Епатажні красуні вирішили запам'ятатися будь-що, а тому під прицілами камер "підігріли" публіку пристрасним поцілунком.

Товстолес обійняла Трінчер за талію, а та, в свою чергу, ніжно торкнулася обличчя блондинки. Пристрасть, яку зобразили безсоромні актриси, виглядала вельми пікантно та правдиво.

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