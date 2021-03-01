Актриса Лера Товстолес из "Женского квартала" раздразнила пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, 25-летняя красотка опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в практически голом виде.

Горячая Лера позировала в кремовом корсете, черных чулках-сеточке и на высоких каблуках.

Длинноногая звезда поразила чувственными позами, заставив мужчин глотать слюнки. На некоторых кадрах девушка эффектно присела, выгнув спинку, дабы придать еще больше страсти. От этих нежных изгибов невозможно оторвать взгляд.

"Первый день весны🔥. Разжигайте сердца своих половинок к весне😍🔥", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Умничка 👍 🔥"

"Блестяще😍"

"Судя по фоткам, весна обещает быть жаркой😃🔥. С весной тебя, Лерчик 😘"

"Лера хорошенькая ❤️"

"Ух, какая малышка😍🔥"

"Девушка вашей маме зять не нужен 😉"

Ранее мы рассказывали, как Товстолес и ее коллега по фильму "Скажене весілля 3" Анна Тринчер изумили дерзкой выходкой на публике. Произошло это прямо на премьере кинокартины.

Лера была в черно-зеленом клетчатом костюме, состоящем из рубашки и коротенькой юбки, а ее подружка принарядилась в белый гольф и обтягивающую мини-юбку с вырезом и бахромой.

Эпатажные красотки решили запомниться во что бы то ни стало, а потому под прицелами камер "подогрели" публику страстным поцелуем.

Товстолес обняла Тринчер за талию, а та, в свою очередь, нежно коснулась лица блондинки. Страсть, которую изобразили бесстыжие актрисы, выглядела весьма пикантно и правдиво.

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