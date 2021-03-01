Відома українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася одкровенням про серйозний стрес, який їй нещодавно довелося пережити

В інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" ведуча розповіла, що сильно переживала, коли її 17-річна дочка Нана їхала вчитися в Канаду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Сталося це не так давно, і Єфросиніній досі важко з цим змиритися.

Ведуча розповіла, що сама Нана і її батько почали готувати її до від'їзду за кілька років. Втім, це не особливо допомогло, адже у матері досі перед очима момент, коли її дочка з валізами поодинці йде до терміналу аеропорту.

"Цей момент досі у мене перед очима ... як вона з цими валізами і ще якимось рюкзаком...і ми стоїмо і у мене як хлинуть сльози!", - згадує ведуча.

Вона розповіла, що зараз її дочка живе в гуртожитку в маленькій кімнаті.

"Ну, хотіла", - додала ведуча.

Раніше ми писали, що Єфросиніна показала, в якому вбранні збирається на шоу «Ліга сміху». Образ знаменитості вийшов дуже ефектним.

Так, ведуча вибрала стильні жовті штани вільного крою, а також чорну водолазку з блискучої тканини. Наряд вигідно обтягнув фігуру ведучої, підкресливши її струнку талію.

Нагадаємо, модниця Єфросиніна обтягнула талію блискучим вбранням, вразивши фігурою: "Ну лялечка ж".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна кардинально змінила імідж, убивши наповал зізнанням: "Макс Барських в моїй...".

Також Politeka писала, що скромниця Єфросиніна спустила платтячко і дала урок спокушання: «Маша, ви кайф...».