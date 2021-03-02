Фото Софії Ротару на борту літака викликало бурю емоцій

Як повідомляє Politeka.net, знімок знаменитості на борту літака з'явився у фан-акаунті співачки в Instagram. Софія Ротару у квітчастих легких штанях з чорною футболкою і сандалях на борту літака обернулася і посміхнулася своїм фанатам.

"Прекрасного дня і відмінного настрою!",- свідчить підпис до фото.

Шанувальники, які стежать за кожним рухом дивовижної жінки, відразу відгукнулися, написавши в коментарях свої оди захоплення співачкою.

"Шикарна жінка!", "Сонечка, приємного польоту ! ❤ ️ ", "Клас", "Спасибі взаємно. Щасливого польоту красуня Софія", "Софія ви прекрасні!! З наступаючим жіночим днем 8 березня!!", "Здоров'я, щастя, любові!!",- написали фанати.

Варто сказати, що слава до співачки прийшла в роки її молодості, однак і зараз, в свої 73 роки, Ротару користується популярністю. Її запрошують на концерти і приватні вечірки за фантастичні гонорари. Крім того, у зірки щороку додається фан-база. Шанувальники створюють фан-сторінки, на яких діляться знімками кумира.

Не так давно син артистки, Руслан Євдокименко, повідомив що Софія Михайлівна не виходить на зв'язок. Мови Про звернення в правоохоронні органи поки немає, адже Руслан припускає, що мати не бере трубку з сімейних причин, і з нею все в порядку.

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